The Evil Within 3 si farà? Zenimax rinnova il marchio

In queste ultime ore è stata fatta una scoperta interessante: la scorsa estate Zenimax Media ha rinnovato il marchio The Evil Within negli Stati Uniti per "uso continuato", confermando dunque che il nome in questione non è stato abbandonato e persiste la volontà di continuare ad utilizzarlo.

Il marchio è stato ri-registrato il 7 agosto 2020, dunque prima dell'annuncio dell'acquisizione di Zenimax Media da parte di Microsoft, non è escluso però che le due cose possano essere effettivamente collegate.

C'è ancora spazio per The Evil Within nella lineup di Zenimax? Tango Gameworks (studio fondato dal papà di Resident Evil, Shinji Mikami) è attualmente al lavoro su Ghostwire Tokyo per PlayStation 5 e PC e non è chiaro se il team sia ancora interessato a portare avanti il franchise.

The Evil Within 2 è disponibile nel catalogo Xbox Game Pass ed uno dei giochi che sfrutta le migliorie dell'FPS Boost su Xbox Series X e Xbox Series S. La serie The Evil Within ha faticato in questi anni a ottenere un riscontro commerciale all'altezza delle aspettative e anche per questo Zenimax potrebbe aver deciso di mettere in pausa l'IP senza però avere intenzione di abbandonarla definitivamente, lasciando una porta aperta per il terzo capitolo o un possibile reboot.