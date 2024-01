The Evil Within 3, Shinji Mikami collabora allo sviluppo? Indizi dal papà di Resident Evil

Nonostante sia trascorso quasi un anno dall'addio di Shinji Mikami da Tango Gameworks, l'ormai ex esponente della sussidiaria degli Xbox Game Studios suggerisce il ritorno della serie di The Evil Within con un post sui social che cita chiaramente l'IP survival horror con protagonista il detective Sebastian Castellanos.

"Forse torneremo su Psycho Break", è l'inequivocabile messaggio che Mikami affida alle pagine del suo profilo Facebook in lingua giapponese per alimentare le speranze degli appassionati di The Evil Within (una serie che in madrepatria viene commercializzata, appunto, con il nome di Psycho Break).

Come facilmente prevedibile, le dichiarazioni di Shinji Mikami hanno scatenato la reazione immediata dei tanti fan di The Evil Within che attendono impazientemente di reimmergersi nelle atmosfere di questo apprezzato thriller interattivo, con numerosi messaggi affidati ai social da parte di chi, giustamente, chiede che l'ex esponente di Tango Gameworks fornisca un chiarimento.

Nell'ottobre dello scorso anno, d'altronde, il papà di Resident Evil si era detto pronto a tornare a sviluppare giochi, senza però fornire ulteriori precisazioni in merito dopo aver lasciato Tango Gameworks e aver contribuito alla realizzazione di The Evil Within, Ghostwire Tokyo e Hi-Fi Rush.