The Evil Within 3 è già in sviluppo? Bethesda risponde ai leak

Nel febbraio di quest'anno, Shinji Mikami ci spiegò se era al lavoro su The Evil Within 3. Pur senza sbottonarsi, l'esponente di Tango Gameworks ritenne opportuno sottolineare quanto gli 'sarebbe piaciuto occuparsene'.

Ebbene, stando a quanto sostenuto da alcune sedicenti 'gole profonde' interne agli Xbox Game Studios, il team diretto da Mikami si starebbe occupando proprio dello sviluppo del terzo capitolo dell'ormai celebre serie action horror di The Evil Within.

Il leaker conosciuto sui social con lo pseudonimo di Sn0w1n ritiene infatti che Tango Gameworks sia attualmente impegnata nella realizzazione del prossimo atto dell'odissea a tinte oscure vissuta dagli emuli del detective Sebastian Castellanos, supponiamo su PC e in esclusiva su Xbox Series X/S (come pure su Game Pass).

Alle dichiarazioni condivise da questo e altri leaker hanno però risposto i gestori dei profili social in lingua spagnola di Bethesda. I rappresentanti della sussidiaria statunitense di Microsoft invitano alla cautela precisando che "al momento non abbiamo ancora nulla da annunciare a tal proposito". Staremo a vedere. Nel frattempo, invitiamo chi ci segue a riavvolgere insieme a noi il nastro dei ricordi leggendo la nostra recensione di The Evil Within 2.