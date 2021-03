The Evil Within compare sul Microsoft Store, in arrivo su Xbox Game Pass?

Nella giornata che celebra l'ingresso ufficiale di Bethesda nella squadra Xbox, Phil Spencer ha ancora una volta ribadito la centralità di Xbox Game Pass nella strategia di Microsoft, annunciando nuovi giochi in arrivo entro la settimana. Tra questi potrebbe esserci The Evil Within, appena comparso sullo store verdecrociato.

The Evil Within, sviluppato da Tango Gameworks sotto la sapiente guida di Shinji Mikami, ha appena fatto la sua apparizione sul Microsoft Store, come segnalato dal profilo Twitter @ALumia_Italia. Sulla pagina ufficiale si legge che il gioco è per PC, include tutti i DLC e sembra quindi destinato alla versione desktop di Xbox Game Pass. L'uscita è prevista per il prossimo venerdì 12 marzo, giornata in cui i giochi targati Bethesda non ancora presenti sul servizio in abbonamento della casa di Redmond potrebbero fare il proprio esordio.

Come già detto in apertura, la promessa di nuovi giochi per Xbox Game Pass è arrivata direttamente dal boss di Xbox, Phil Spencer: "Per festeggiare adeguatamente questo momento speciale, introdurremo altri titoli Bethesda su Xbox Game Pass questa settimana". Non rimane che attendere aggiornamenti ufficiali che, siamo sicuri, arriveranno nelle prossime ore.