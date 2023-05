The Expanse, ci siamo: Telltale Games annuncia la data del primo episodio

Sembra quasi tutto pronto per l'esordio di The Expanse, la nuova avventura narrativa ad episodi sviluppata in collaborazione tra Telltale Games e Deck Nine e basata sull'omonima serie televisiva. Gli sviluppatori hanno infatti confermato la data d'uscita per la prima parte del gioco.

The Expanse A Telltale Series prenderà ufficialmente il via il prossimo 27 luglio con la pubblicazione del primo episodio, in linea dunque con la finestra di lancio fissata in precedenza per una generica estate 2023. Confermati anche i piani per i successivi quattro episodi del gioco completo, che verranno pubblicati ogni due settimane a partire dal debutto della parte inaugurale a fine luglio.

Telltale e Deck Nine promettono inoltre che l'esperienza offerta dal gioco sarà totalmente fedele alla serie tv The Expanse, facendo dunque sentire i fan subito a casa. In aggiunta, a partire dal primo luglio 2023 sarà possibile preordinare il gioco completo attraverso due distinte edizioni: la Standard e la Deluxe Edition, con quest'ultima che include anche i futuri DLC collegati al gioco. Effettuando il preorder, inoltre, sarà possibile iniziare il primo episodio con 24 ore d'anticipo, dunque già dal 26 luglio.

Prequel dell'opera televisiva, The Expanse A Telltale Series vede come protagonista principale Camina Drummer, che presta servizio a bordo della nave spaziale Artemis. In linea con le altre produzioni Telltale, il focus del gioco ruota tutto attorno alla narrativa, con i giocatori che dovranno prendere diverse scelte difficili che andranno a plasmare l'evoluzione della trama.

The Expanse A Telltale Series venne annunciato ai Game Awards 2021: un anno e mezzo dopo, è finalmente pronta a diventare realtà.