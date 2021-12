The Expanse A Telltale Series annunciato ai Game Awards 2021: Camina è la protagonista

Non è neppure cominciata, eppure la cerimonia dei Game Awards 2021 sta già regalando delle sorprese: nel corso del pre-show, Telltale Games è tornata alla carica per annunciare la sua nuova serie a episodi, stavolta interamente dedicata all'universo narrativo dello show TV di Amazon The Expanse.

The Expanse: A Telltale Series è una nuova serie interattiva story-driven ambientata prima degli eventi della serie televisiva sci-fi The Expanse. La protagonista è Carima Drummer - interpretata da Cara Gee, la medesima attrice dello show di Amazon - la leader di un gruppo di razziatori alla ricerca di un misterioso tesoro ai margini della Fascia. Nei panni di Carima, i giocatori interagiranno con un gruppo variegato di personaggi, fronteggeranno un ammutinamento, esploreranno luoghi della Fascia mai visti prima e, come in ogni serie Telltale, prenderanno delle decisioni che influenzeranno per sempre il destino della protagonista e il prosieguo della storia.

The Expanse: A Telltale Series è in sviluppo per PC e console non meglio specificate. La data di lancio non è stata rivelata, in compenso abbiamo ricevuto un assaggio della nuova avventura, che vede anche il coinvolgimento di Deck Nine Games (gli stessi di Life is Strange True Colors), nel trailer allegato in cima a questa notizia.