The Expanse A Telltale Series: il primo gameplay trailer alla Gamescom 2022

Come promesso, Decknine Games ha mostrato finalmente il primo gameplay trailer di The Expanse A Telltale Series, la trasposizione videoludica della serie televisiva fantascientifica prodotta da Amazon.

Come già sapevano sin dai tempi dell'annuncio, Carima Drummer, leader di un gruppo di razziatori alla ricerca di un misterioso tesoro ai margini della Fascia, farà da protagonista assoluta del titolo. Nel corso del filmato che vi abbiamo riproposto in cima alla notizia, gli sviluppatori di Decknine ci spiegano come sarà loro priorità porre la giusta attenzione sulla storia e i personaggi, come ci si aspetta da una nuova serie targata Telltale Games. Lo studio sta però lavorando per evolvere il genere e offrire qualcosa con cui sorprendere i giocatori che intraprenderanno l'avventura nei panni di Carima.

"In un prossimo futuro, ai confini della fascia degli asteroidi, si scatena un sanguinoso ammutinamento sull'Artemis. Assumi il ruolo di XO Camina Drummer, dove le tue scelte determinano il destino della nave. Cosa ne farai della verità, Bosmang?".

Al termine del gameplay trailer ci viene confermata l'uscita di The Expanse A Telltale Series fissata per l'estate del 2023.