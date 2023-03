The Expanse A Telltale Series: dallo spazio con furore nel nuovo trailer

Tra le tante novità del Future Game Show Spring Showcase troviamo il trailer inedito di The Expanse A Telltale Series pubblicato da Deck Nine per descrivere la storia, i contenuti e il gameplay dell'avventura interattiva ambientata nell'universo dell'omonima serie TV sci-fi.

Il trailer confezionato dalla software house del Colorado ci immerge ancora una volta nelle atmosfere fantascientifiche della nuova odissea spaziale che verrà pubblicata da Telltale, lo studio conosciuto in tutto il mondo per The Walking Dead e altre avventure grafiche.

Nel filmato ci vengono fornite tutte le informazioni su questa esperienza interattiva che farà da prequel agli eventi narrati nella serie sci-fi The Expanse. L'avventura, lo ricordiamo, si focalizzerà sulle gesta compiute da Carima Drummer, la leader di un manipolo di razziatori recatosi ai margini della Fascia per mettersi alla ricerca di un tesoro misterioso.

L'esperienza di gioco tratteggiata da Deck Nine sarà 'in puro stile Telltale', con tantissimi personaggi secondari con cui interagire e una storia profonda che si dipanerà in funzione delle decisioni prese dagli utenti per orientare il corso degli eventi e il destino stesso dei singoli a schermo.

La commercializzazione di The Expanse A Telltale Series è prevista nel corso dell'estate del 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il primo video gameplay di The Expanse A Telltale Series mostrato da Deck Nine nel corso della Gamescom 2022.