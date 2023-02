The Expanse A Telltale Series torna a mostrarsi con un gameplay trailer

Dopo aver fatto da palcoscenico per l'annuncio della data di lancio Valheim su Xbox Game Pass, l'IGN Fan Fest 2023 ci mostra un nuovo trailer ricco di sequenze di gioco tratte da The Expanse A Telltale Series, adattamento videoludico della nota serie televisiva a sfondo fantascientifico distribuita da Amazon.

Il trailer che vi abbiamo riportato in apertura è tratto da una build pre-alpha della produzione, dunque è chiaro che Telltale sia ancora al lavoro per migliorare tutti gli aspetti dell'esperienza. Questo non ha però fermato la compagnia dal mostrare diversi aspetti del gioco, a partire dall'esplorazione (sia interna alla navicella che all'esterno), passando per delle fasi di scanning, fino ad arrivare alle immancabili cutscene in cui saremo noi a dover prendere delle decisioni cruciali. Quest'ultimo è ovviamente il tratto distintivo delle produzioni firmate da Telltale, che si è sempre distinta per videogame fortemente incentrati sul comparto narrativo e sulle decisioni dei giocatori.

La compagnia, che ha affidato a Deck Nine (Life is Strange Before the Storm, Life is Strange True Colors) lo sviluppo del progetto, ha però dichiarato di voler espandere e rinnovare il genere con The Expanse e la storia che verrà raccontata attraverso gli occhi di Camina Drummer. Naturalmente non vediamo l'ora di saggiare con mano le potenzialità ludiche dell'ultima fatica di Telltale.