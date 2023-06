The Expanse A Telltale Series:verso l'infinito e oltre con lo Story Trailer

Con il primo episodio di The Expanse A Telltale Series ormai prossimo, Telltale e Deck Nine ci rituffano nelle atmosfere sci-fi dell'avventura interattiva con l'immancabile Story Trailer che ne precede il lancio.

Il filmato datoci in pasto dalla casa di sviluppo del Colorado riapre quindi una finestra sull'universo narrativo e contenutistico dell'avventura ambientata nell'omonima dimensione della serie TV per farci familiarizzare con i personaggi, gli scenari e gli eventi della nuova odissea spaziale degli autori di The Walkind Dead.

L'esperienza interattiva che dovremo vivere nei panni di Carima Drummer si focalizzerà sulle gesta compiute da questa risoluta avventuriera, recatasi ai margini della Fascia insieme al suo manipolo di razziatori per andare alla scoperta dei segreti legati a un misterioso tesoro. Come da tradizione per ogni titolo targato Telltale, anche The Expanse promette quindi di regalarci un'esperienza particolarmente stratificata, con tanti personaggi con cui interagire per tratteggiare una storia piena di colpi di scena.

Il primo episodio di The Expanse A Telltale Series sarà disponibile dall'ormai non troppo lontano 27 luglio, tanto su PC quanto su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con i successivi capitoli della storia previsti al lancio ogni due settimane a partire dal debutto dell'episodio originario. Oltre allo Story Trailer e alle nuove immagini condivise da Telltale (potete ammirarle nella galleria in calce alla notizia), qui trovate il primo video gameplay di The Expanse A Telltale Series.