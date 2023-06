The Expanse The Telltale Series, la serie TV diventa videogioco: il nuovo video

Annunciato per la prima volta ai The Game Awards 2021, The Expanse: The Telltale Series si appresta a prendere forma sul mercato videoludico. In vista dell'appuntamento, la nuova creazione di Telltale Games e Deck Nine si è mostrata in azione sul palco del Tribeca Games Festival.

Ambientato nel medesimo universo dell'omonima serie TV, The Expanse: A Telltale Series si presenterà come un prequel dello show Amazon. L'obiettivo è quello di raccontare una storia inedita, ma coerente con l'immaginario televisivo e letterario di The Expanse, molto amato dagli appassionati di fantascienza.



Con le tradizionali dinamiche ludiche delle produzioni Telltale Games (The Wolf Among Us; Batman: The Telltale Series; Tales of Monkey Island), l'avventura narrativa vedrà protagonista Camina Drummer, interpretata anche in questo caso dall'attrice Cara Gee. Una scelta dopo l'altra, i giocatori potranno plasmare il proprio destino, facendo i conti con il difficile e violento passato del personaggio. Tra pirati spaziali e scenari mozzafiato, The Expanse: A Telltale Series mira a mettere il pubblico della serie TV di fronte a un'esperienza al contempo nuova e familiare.

Come già accaduto per altri titoli del team, The Expanse: The Telltale Series sarà pubblicato a episodi. A partire dal prossimo 27 luglio 2023, una nuova puntata diverrà disponibile ogni due settimane, sino al completamento della storia su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A margine, ricordiamo che Telltale Games sta lavorando anche allo sviluppo di The Wolf Among Us 2.