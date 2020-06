The Fabled Woods: svelato il nuovo thriller ispirato a Gone Home e Firewatch

Gli sviluppatori degli studi CyberPunch e gli editori di Headup Games stuzzicano la curiosità degli appassionati di avventure in salsa thrilling annunciando The Fabled Woods, un'esperienza narrativa a tinte oscure che trae ispirazione da Gone Hone e Firewatch.

Ambientato in una lussureggiante foresta, The Fabled Woods promette di offrire ai cultori del genere una storia venata di elementi paranormali e un'ampia libertà di esplorazione. La campagna principale vanterà tre narrazioni intrecciate, con tanti segreti da scoprire ricomponendo il puzzle degli inquietanti misteri che aleggiano tra gli alberi di questo (all'apparenza) tranquillo luogo di villeggiatura immerso tra le montagne.

Il titolo sarà completamente doppiato e verrà costruito con uno storytelling che non prevede la morte del protagonista, proprio come avviene in titoli come Firewatch e Gone Home. Sotto il profilo squisitamente visivo, il progetto trarrà vantaggio dai duttili strumenti di sviluppo del motore grafico Unreal Engine 4.

Il lancio di The Fabled Woods è previsto per fine 2020: almeno inizialmente, il titolo sarà disponibile solo su PC, ma non è esclusiva una conversione futura per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e, magari, PS5 e Xbox Series X qualora il progetto dovesse riscuotere il successo sperato dai suoi ideatori.