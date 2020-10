The Falconeer: atmosfere oniriche nel video gameplay dell'avventura per PC e Xbox Series X

Wired Productions pubblica un nuovo video di The Falconeer, l'avventura open world sviluppata da Tomas Sala e destinata ad arrivare su PC e console Xbox giusto in tempo per il lancio di Xbox Series X ed S.

Come illustrato da Andrea Fontanesi nella nostra anteprima di The Falconeer, l'esperienza ludica e contenutistica di questo action ruolistico a mondo aperto trarrà spunto da opere come Star Fox e Sea of Thieves per calarci nei panni del pilota di un devastante uccello da guerra.

Nel corso dell'avventura avremo l'opportunità di esplorare liberamente il Grande Ursee e di scoprirne i segreti più reconditi facendo la spola tra i diversi arcipelaghi in cui è suddivisa. Con il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla storia e con la progressione delle attività secondarie, sarà possibile sfruttare le caratteristiche di ciascuna classe di uccelli da guerra e attingere a un vasto ventaglio di mutageni e canti con cui migliorare le statistiche del proprio compagno alato.

Il lancio di The Falconeer è previsto per il 10 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X e S. Nei giorni scorsi, lo sviluppatore capo di questo ambizioso progetto ha discusso delle potenzialità della console nextgen di Microsoft e riferito che, grazie alle prestazioni offerte dalla Xbox Velocity Architecture, gli autori di videogiochi non dovranno utilizzare trucchi su Xbox Series X per raggiungere i propri scopi.