The Falconeer: disponibile il nuovo update gratis Atun's Folly

Wired Productions ha messo a disposizione un nuovo update gratuito per The Falconeer, lo shooter aereo disponibile su PC, Xbox Series X/S e Xbox One. Intitolato Atun's Folly, l'aggiornamento introduce un nuovo insediamento di pirati dove il giocatore può ottenere ed affrontare nuovi incarichi.

A partire dal setting piuttosto inconsueto di questo nuovo scenario, posto sulla groppa di una gigantesca tartaruga, oltre a nuove missioni si potrà affrontare una mini-storia e impugnare un'arma inedita, il Pirate Magnetar Rifle, in grado di arrecare ingenti danni ai bersagli colpiti. A tal proposito, confermata la presenza di una nuova serie di nemici e mini Boss da affrontare nel corso della partita, nel frattempo che si combatte per difendere la popolazione di Atun's Folly dalle ostilità nemiche. Considerato che l'aggiornamento è gratis su tutte le piattaforme, si tratta di una interessante occasione per dare una nuova chance a The Falconeer, shooter con meccaniche open world sviluppato dal designer Tomas Sala e disponibile dallo scorso 10 novembre, in concomitanza con il lancio sul mercato di Xbox Series X/S, la console next-gen di Microsoft.

Nella nostra recensione di The Falconeer abbiamo analizzato tutti i punti forti e gli aspetti più critici della produzione: leggetela se siete incuriositi dal titolo per decidere se merita di entrare a far parte della vostra collezione.