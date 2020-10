The Falconeer con doppio preset grafico: 4K e 60fps confermati su Xbox Series X

Di ritorno dalle atmosfere oniriche di The Falconeer con l'ultimo video gameplay, Tomas Sala confeziona un'infografica per illustrare i diversi preset grafici a cui avremo accesso su Xbox One, Xbox Series X e Series S volteggiando sui cieli di questa suggestiva avventura a mondo aperto.

Con un messaggio condiviso su Twitter, lo sviluppatore capo di The Falconeer ha confermato il supporto alla doppia modalità Native e Performance su Xbox Series X ed S.

In base alle informazioni snocciolate nell'infografica di Sala, chi esplorerà su console la dimensione fantasy di questa avventura edita da Wired Productions potrà giocare su Xbox Series X in 4K e 60fps oppure prediligere il framerate con la modalità Performance in 1800p e 120fps. Quanto alla versione Xbox Series S, sarà possibile giocare in 1800p nativi a 60fps oppure in 1080p a 120fps. L'utenza Xbox One dovrà invece "accontentarsi" di giocare a 1080p e 60fps, senza ulteriori preset con migliorie per la versione Xbox One X.

Lo stesso Sala sottolinea che l'edizione Xbox Series X di The Falconeer vanterà un comparto tecnico analogo a quello della versione PC con parametri grafici impostati al massimo livello di dettaglio: l'unica differenza tra Series X ed S sarà rappresentata dalla risoluzione. Di particolare interesse è poi l'appunto dello sviluppatore di The Falconeer sui tempi di caricamento, che saranno di 13 secondi su nextgen e di 42 secondi su Xbox One. Il lancio di The Falconeer è previsto per il 10 novembre su PC e console della famiglia Xbox.