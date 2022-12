The Falconeer, regalo di Natale anticipato: il falco vola in Realtà Virtuale su PC

The Falconeer, l'avventura con il falco di Tomas Sala e Wired Productions, accoglie a sorpresa su Steam il VR Update, un aggiornamento gratuito che amplia l'esperienza ludica e contenutistica di questa apprezzata 'avventura esplorativa' per fare spazio a un'inedita modalità in Realtà Virtuale.

Il regalo natalizio anticipato di Tomas Sala offre a tutti gli appassionati di The Falconeer l'opportunità di solcare i cieli inforcando il proprio visore preferito per giocare in Realtà Virtuale su PC. La nuova modalità introdotta dal VR Update (che ricordiamo essere rigorosamente gratuito su PC) garantisce l'accesso a tutte le sfide della campagna principale e alle attività dell'esperienza free roaming.

Tra le funzionalità aggiuntive del VR Update di The Falconeer troviamo quindi una visuale ravvicinata per il proprio alter-ego piumato e delle ottimizzazioni specifiche al sistema di controllo, il tutto per rendere più immersiva l'odissea da vivere nel corso della storia.

Prima di lasciarvi al video di presentazione del VR Update di The Falconeer che ne accompagna il lancio su PC (Steam), vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di The Falconeer a firma di Andrea Fontanesi.