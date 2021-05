The Falconeer vola oltre i confini Microsoft: in arrivo su PS5, PS4 e Switch

Finora The Falconeer è stato appannaggio esclusivo di Microsoft, essendo disponibile su PC, Xbox Series X/S e Xbox One dallo scorso 10 novembre 2020. Adesso però lo shooter aereo si prepara a spiccare il volo verso altri lidi allargando ulteriormente i suoi orizzonti.

L'editore Wired Productions ha infatti annunciato ufficialmente che The Falconeer: Warrior Edition sarà disponibile anche su PlayStation 5, PlayStation 4 e Switch a partire dal prossimo 5 agosto sia in formato fisico che digitale: le versioni Sony avranno un prezzo di 29,99 euro, mentre l'edizione per la console ibrida Nintendo verrà venduta a 34,99 euro. La Warrior Edition includerà tutti i contenuti aggiuntivi arrivati su PC e Xbox nel corso dei mesi successivi al debutto, pertanto al suo interno ci sarà anche il DLC Atun's Folly di The Falconeer. Nello stesso giorno è inoltre previsto l'arrivo di un ulteriore contenuto aggiuntivo per il gioco, trattasi di "Edge of the World" che espanderà l'esperienza offerta dal titolo con una nuova storia, una mappa ampliata, missioni secondarie inedite e oggetti aggiuntivi.

Per quanto riguarda la versione PS5, viene garantito il supporto ai 4K e i 60fps stabili, oltre alle funzionalità del DualSense come il feedback aptico. In attesa dell'arrivo di questa versione completa potete leggere la nostra recensione di The Falconeer per PC dove evidenziamo tutti i punti forti e le criticità dell'opera.