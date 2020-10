The Falconeer su Xbox Series X, l'autore: stop ai trucchi negli open world con la next gen

Tra i titoli che accompagneranno il lancio delle console di prossima generazione targate Microsoft, figura anche The Falconeer, open-world a base di combattimenti aerei, ambientato in un universo fantasy.

Battezzato Grande Ursee, quest'ultimo vedrà il giocatore cavalcare un enorme volatile, per poi cimentarsi in frenetici duelli combattuti tra i cieli. In vista della pubblicazione di The Falconeer, il team Xbox ha avuto modo di pubblicare un'interessante intervista a Tomas Sala, autore della produzione.



Nel corso della chiacchierata, il Game Designer ha presentato i progressi che la potenza computazionale di Xbox Series X consentirà di mettere in campo nei prossimi anni. Tra gli obiettivi di Sala figura il raggiungimento dei 4K e 60 fps come standard per la next gen. Un risultato che l'autore ritiene essenziale per offrire all'utenza un'esperienza di gioco ottimizzata e che ora è a portata di mano grazie alla potenza offerta dall'hardware.



Elemento interessante, il creativo ha operato una riflessione sugli open-world, sottolineando come ora gli sviluppatori abbiano la possibilità di rendere i propri mondi davvero ricchi e vibranti di vita. Con le prospettive offerte da Xbox Series X e dai nuovi PC di fascia alta, l'autore di The Falconeer rivendica la possibilità di abbandonare tutti quei "trucchi" utilizzati dalle software house per far sì che il tutto funzionasse a livello di performance. Ora, tutto ciò che viene in mente agli autori, semplicemente, può essere realizzato in maniera diretta e senza compromessi. Tomas Sala si augura che questo specifico aspetto possa condurre a una nuova ondata di sperimentalismo nel campo dello sviluppo videoludico.

Per tutti i dettagli sulla produzione, sulle pagine di Everyeye trovate la ricca anteprima di The Falconeer redatta dal nostro Andrea Fontanesi. L'appuntamento con il falco resta fissato per il 10 novembre, giorno di debutto di Xbox Series X e Xbox Series S.