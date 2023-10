The Finals: la Beta è un successo, ma è polemica per i cheater e l'uso di IA

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, la Beta di The Finals sta avendo un discreto successo. Al netto della popolarità, però, la versione di prova dello sparatutto gratis è finita al centro di una serie di polemiche.

La prima di queste riguarda i cheater, che sembrerebbero essere numerosi su PC. Sembrerebbe infatti che la Beta di The Finals non disponga delle misure necessarie a contrastare questo fenomeno e, vista anche la popolarità del gioco negli ultimi giorni, sono in tanti i siti che realizzano software illegali che hanno iniziato a vendere i cheat per lo sparatutto Embark Studios.

In attesa di scoprire se la versione finale, la cui data d'uscita non è ancora nota, disporrà di un solido sistema anti-cheat, c'è anche chi si sta lamentando dell'impiego dell'intelligenza artificiale nello sviluppo del gioco. Più nello specifico, il team ha deciso di doppiare alcuni personaggi utilizzando un'IA in grado di leggere i testi. Tale decisione sta dividendo i fan: da un lato c'è chi ha apprezzato il risultato, dall'altro vi è chi è seriamente preoccupato per il futuro. Gli stessi doppiatori si dicono allarmati per il loro lavoro, visto che in situazioni come queste le IA permettono di ottenere risultati di qualità e, vista anche la natura del gioco, quasi impossibili da distinguere dalle voci di attori in carne ed ossa.

Per chi volesse saperne di più sul gioco, sulle pagine di Everyeye c'è un provato di The Finals con tutti i dettagli sul gameplay.