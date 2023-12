The Finals parte col botto: l'FPS gratis supera quota 10 milioni di giocatori

Sono trascorse solo due settimane dal lancio a sorpresa di The Finals su PC, PlayStation e Xbox, eppure l'FPS multiplayer gratuito degli studi Embark è riuscito a superare già la 'soglia psicologica' dei 10 milioni di giocatori, un risultato eccezionale che viene celebrato sui social dalla software house svedese.

Il team di sviluppo di Stoccolma festeggia l'incredibile traguardo appena raggiunto da The Finals rivolgendo un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al successo di lancio di questo ambizioso sparatutto in rete.

Bastava osservare l'eccezionale numero di giocatori dell'Open Beta di The Finals su Steam raggiunto a ottobre, d'altronde, per ipotizzare un simile successo, tanto da indurre gli stessi studi Embark a rassicurare la community in merito all'aumento della capacità dei server che sarebbe avvenuto in concomitanza con il lancio ufficiale.

Il rovescio della medaglia è però rappresentato dall'invasione di cheater nei server di The Finals, una vera e propria piaga che ha indotto gli sviluppatori svedesi a promettere un potenziamento degli strumenti anti-cheat e adottare una politica di tolleranza zero nei confronti degli imbroglioni che infestano le lobby multiplayer dell'FPS free-to-play. Solo con il tempo, ad ogni modo, capiremo se la popolarità di questo titolo sia destinata a proseguire ancora a lungo: nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra analisi di The Finals, esplosioni con stile da vendere nel nuovo sparatutto gratis.