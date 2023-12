The Finals è pieno di cheater? Embark promette tolleranza zero per gli imbroglioni

Nelle giornate immediatamente successive al lancio a sorpresa di The Finals su PC, PS5 e Xbox Series X|S, lo sparatutto gratis degli studi Embark ha saputo conquistare il favore del pubblico: al gran numero di giocatori connessi ai server ha però fatto da contraltare l'invasione dei cheater.

Perfettamente consapevoli del problema, gli sviluppatori svedesi riferiscono alla community di essersi già attivati per garantire la massima equità a tutti coloro che si stanno cimentando nelle sfide sparatutto offerte The Finals.

Con un post condiviso da Dusty Gustaffson, Community Lead degli studi Embark, la software house di Stoccolma afferma di essere impegnata a potenziare le proprie misure anti-cheat e di adottare una politica di tolleranza zero nei confronti degli imbroglioni.

Entrando nel merito dei problemi affrontati, Gustaffson spiega su Discord che "c'è stato questo disguido di natura tecnica che ci ha impedito di bannare i cheater in modo efficiente. Easy Anti-Cheat non è l'unica misura che prendiamo per contrastare gli imbroglioni, ma questo problema ci ha causato un sacco di grattacapi. Ma l'abbiamo risolto e adesso lavoriamo senza sosta per affrontare i cheater, e questo grazie anche all'aiuto che ci state dando con il sistema di segnalazione degli imbroglioni".

In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti sulle misure anti-cheat e sulle ondate di ban promesse da Embark Studios, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su The Finals, esplosioni con stile da vendere nel nuovo FPS gratis disponibile dall'8 dicembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.