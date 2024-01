The Finals e i cheater: pare che alcuni utenti siano stati bannati per errore

Sebbene The Finals stia avendo un successo incredibile tra i videogiocatori e abbia da poco superato i 10 milioni di utenti, vi è un grosso problema di cheater che gli sviluppatori stanno facendo fatica a fronteggiare. A tal proposito, una delle recenti contromisure potrebbe aver colpito anche giocatori che non fanno uso di trucchi.

A riportare la notizia è stato Tom Henderson, il noto insider che ha pubblicato sul suo portale un piccolo aggiornamento sulla questione. Sembrerebbe infatti che un'ondata di ban abbia disabilitato gli account non solo degli utenti che facevano utilizzo di software illegali per avere la meglio sugli avversari, ma anche giocatori i cui profili erano 'puliti'. Il motivo per cui la notizia si sta diffondendo così rapidamente è probabilmente dovuto al fatto che tra i bannati vi sono anche streamer, che da un momento all'altro si sono ritrovati senza la possibilità di accedere ai server.

Almeno per il momento, i profili social del gioco e del team di sviluppo non contengono post dedicati alla questione, ma non escludiamo che nel giro di qualche ora tornerà tutto alla normalità e chi è stato ingiustamente bannato potrà nuovamente eseguire l'accesso ai server.

