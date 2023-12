The Finals: come ottenere 150 monete gratis da spendere nel negozio

Disponibile ormai da qualche settimana, The Finals sta ottenendo un successo incredibile e ha da poco oltrepassato il traguardo dei 10 milioni di giocatori. Se anche voi avete iniziato di recente a giocare questo free to play, sappiate che esiste un trucco utile per ottenere un po' di monete gratis.

Embark Studios ha infatti deciso di dare il via ad un'interessante iniziativa grazie alla quale qualsiasi giocatore di The Finals può ricevere senza costi aggiuntivi un piccolo quantitativo di monete da spendere nel negozio e un esclusivo ciondolo per le armi. Ottenere questi oggetti è davvero semplice ed è possibile completare la procedura direttamente all'interno del gioco. Il vostro obiettivo è quello di collegare un indirizzo email al vostro account e, per farlo, potete sfruttare la schermata che viene proposta a tutti i giocatori al termine della prima partita.

Concluso il match, vi verrà chiesto di collegare un indirizzo di posta elettronica al vostro profilo. Accettate, inserite la vostra email con la tastiera fisica o virtuale (in base alla piattaforma utilizzata), quindi cliccate sul tasto per inviare un messaggio di verifica: a questo punto, verificate che vi sia arrivato questo messaggio e cliccate sul link per completare la registrazione. Se il messaggio in questione non è arrivato, potete inviarne un altro sempre dal gioco. Vi suggeriamo però di controllare che non sia finito per errore nella casella dello spam.

Se per qualche motivo avete chiuso la schermata in game, sappiate che è ancora possibile procedere con la registrazione ed il conseguente riscatto delle ricompense. A meno che non vogliate attendere che il gioco vi riproponga la schermata, è sufficiente visitare il sito ufficiale del gioco ed eseguire l'accesso al vostro account: da qui, potrete agilmente collegare un indirizzo email sotto la voce 'Profile'. Una volta completata la procedura, vi verranno automaticamente inviate le 150 monete e il ciondolo.

