The Finals: come ottenere un codice per giocare la Closed Beta dell'FPS gratis

Come vi abbiamo già accennato nel nostro provato di The Finals, lo sparatutto gratis di Embark Studios rientra indubbiamente fra i titoli di prossima uscita da tenere d'occhio. Se volete provare con mano il gioco in occasione della Beta, ecco tutti i modi per ottenere l'accesso alla fase di test a porte chiuse.

Steam

Il primo sistema utile per ottenere l'accesso alla Closed Beta è proprio attraverso Steam, visto che la pagina ufficiale del gioco è stata aggiornata dagli sviluppatori con un piccolo banner che consente ai giocatori interessati di richiedere l'accesso. Vi basterà quindi visitare la pagina del prodotto, cliccare sul tasto 'Richiedi l'accesso' in verde ed attendere che la Closed Beta venga automaticamente aggiunta alla vostra libreria del client Valve. Va precisato però che tale metodo non garantisce al 100% l'accesso alla fase di test e potrebbe volerci del tempo prima che la vostra richiesta d'accesso venga accettata.

Steelseries GG

Altro sistema che invece garantisce l'accesso alla Closed Beta di The Finals è la promozione di Steelseries, il celebre produttore di periferiche per PC e non solo. Visitando il sito ufficiale dell'azienda, potrete effettuare il download dell'applicazione GG: a questo punto vi basterà installare l'app ed effettuare l'accesso per ritrovare un codice della Closed Beta nella sezione dedicata ai giveaway. La chiave potrà quindi essere inserita su Steam per sbloccare l'accesso ai test del gioco.

Probabilmente nelle prossime ore verranno abilitate anche altre offerte che consentiranno ai giocatori di procurarsi un codice e godersi le frenetiche partite dello sparatutto in cui è possibile distruggere ogni singolo elemento dello scenario come nel vecchio Battlefield Bad Company 2. Nel frattempo, vi ricordiamo che la Beta a porte chiuse resterà attiva solo fino al prossimo 21 marzo 2023 e che la versione finale del gioco sarà disponibile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.