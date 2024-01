The Finals si espande su PC, PS5 e Xbox Series X|S: quali sono le novità dell'Update 1.5?

Dopo aver festeggiato l'avvenuto raggiungimento dei 10 milioni di giocatori di The Finals, gli studi Embark ampliano il perimetro ludico e contenutistico dello sparatutto multiplayer gratuito con l'Update 1.5.0, un aggiornamento che introduce tante migliorie, ottimizzazioni, bilanciamenti e aggiunte.

In rollout da quest'oggi mercoledì 17 gennaio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, l'Update 1.5.0 di The Finals porta in dote 'Solo Bank It', una modalità a tempo limitato che sprona 12 giocatori a competere in una sfida 'tutti contro tutti' per la conquista del maggior numero possibile di premi.

Gli stessi sviluppatori degli studi Embark descrivono Solo Bank It come una modalità sperimentale, un'esperienza interattiva studiata per poter esplorare le potenzialità singleplayer di The Finals in funzione, presumibilmente, delle attività PvP e PvE destinate ad approdare in futuro nell'universo multiplayer del nuovo fenomeno sparatutto della software house svedese.

Sempre grazie all'Update 1.5.0, Embark si premura di apportare tanti bilanciamenti al gameplay, per poi risolvere numerosi problemi segnalati dalla community tra bug, glitch e crash. Non meno interessante è poi l'aggiunta di nuovi elementi per la customizzazione estetica del proprio personaggio, con l'ingresso di nuovi oggetti nel Negozio interno di The Finals.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro speciale su The Finals, esplosioni con stile da vendere nel nuovo sparatutto gratis.