The Finals si evolve: siete pronti alla Season 2? Gli hacker CNS stravolgono l'FPS gratis

Le esplosioni con stile da vendere nello sparatutto gratis The Finals proseguono con la Stagione 2, una fase ingame che promette di essere foriera di novità e di sorprese per tutti gli appassionati dell'FPS multiplayer degli studi Embark.

Nel corso della Stagione 2, lo show fittizio che fa da sfondo alle battaglie free-to-play di The Finals verrà preso d'assalto dal CNS, un collettivo di hacker desideroso di seminare il caos tra i partecipanti all'evento attraverso una lunga serie di modifiche e novità.

I concorrenti di The Finals che si cimenteranno nelle sfide della Season 2 scopriranno nuove armi per ogni classe, la mappa inedita SYS$HORIZON in versione hackerata, la modalità 5v5 Power Shift, un League System aggiornato e basato sulle abilità, delle ricompense legate alla progressione settimanale delle attività, la versione in Beta testing dei match privati e, dulcis in fundo, il nuovo Hacker Playstyle da abbracciare per alterare l'arena e ottenere tutta una serie di vantaggi ingame nei panni di un membro del gruppo CNS.

L'Hacker Playstyle consente ai giocatori di smaterializzare temporaneamente le superfici fisiche come le pareti e i soffitti, di manipolare la gravità, di utilizzare dei portali a raggio limitato e di trasformare le fortificazioni nemiche in qualcosa di completamente diverso come sedie e tavoli. Quanto alle armi inedite, la Season 2 di The Finals porta in dote la pistola 93R, il fucile d'assalto FAMAS e il fucile a pallettoni KS-23. Il lancio della Stagione 2 di The Finals è previsto nella giornata di giovedì 14 marzo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.