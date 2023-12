The Finals: l'FPS gratis è disponibile a sorpresa su PS5, Xbox e PC

Dopo una fase di test che ha avuto un discreto successo, The Finals è approdato su PC e console. Durante la serata dei The Game Awards 2023, infatti, il gioco è stato oggetto del cosiddetto shadow drop, ovvero una pubblicazione a sorpresa.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, The Finals è un frenetico sparatutto in prima persona in cui quattro squadre da tre giocatori devono conquistare casseforti piene di denaro e depositarle, evitando che gli avversari gli sottraggano il bottino. La peculiarità del gioco consiste nel fatto che buona parte dello scenario può essere distrutta e, di conseguenza, le esplosioni possono radere al suolo interi edifici.

Al lancio, il gioco dovrebbe vantare un totale di quattro mappe (Las Vegas, Monaco, Seoul e Skyway Stadium), oltre che una lunga serie di ricompense che caratterizzano il Battle Pass della Stagione 1, al termine del quale si trova uno splendido costume da ballerina di colore nero.

Nel caso in cui il gioco dovesse interessarvi, sappiate che si tratta di un free to play che può essere scaricato gratuitamente su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (solo tramite Steam). Vi è inoltre il pieno supporto a cross-save e cross-platform.

Avete già letto il nostro provato di The Finals?