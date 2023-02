The Finals: l'FPS gratis con fisica nextgen esce anche su PS5 e Xbox Series X/S

Il tripudio di esplosioni del video d'annuncio di The Finals ha spinto in tanti a interrogarsi sulla natura multipiattaforma di questo FPS multiplayer con grafica e fisica iperrealistica. Nel pubblicare il nuovo video, gli studi Embark confermano il lancio del titolo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Sviluppato in collaborazione con Nexon, The Finals cala gli appassionati di sparatutto online nei panni dei partecipanti a una violenta trasmissione televisiva del futuro con protagonisti dei guerrieri chiamati a competere per la conquista del classico 'quarto d'ora di celebrità'.

I 'gladiatori moderni' di The Finals avranno a disposizione in vasto assortimento di armi ed esplosivi con cui assaltare le postazioni difese dagli avversari: le scene di gameplay e in cinematica condivise fino ad oggi da Embark Studios mostrano il grande lavoro svolto dal motore fisico nel gestire ambientazioni completamente distruttibili, da qui la curiosità instillata nei fan dalle esplosioni del reveal trailer dello scorso anno.

Chi vorrà 'provare con mano' il motore fisico e le meccaniche sparatutto di The Finals può segnalarsi per partecipare alla fase di Closed Beta che si terrà dal 7 al 21 marzo su PC: qualora foste interessati, trovate tutte le indicazioni nel link in calce alla notizia. Nell'annunciare questa fase di test, la software house svedese ribadisce che il titolo verrà proposto con la formula dei free to play su piattaforme di ultima generazione, e quindi potrà essere giocato gratuitamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.