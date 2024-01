The Finals, dove gira meglio? Fisica next-gen alla prova su PS5 e Xbox Series X|S

Lanciato sul finire del 2023, The Finals si sta rivelando uno sparatutto free-to-play di buon livello capace di appassionare un gran numero di videogiocatori. Ma, graficamente parlando, su quale console gira meglio? Hanno risposto a questa domanda gli esperti della redazione di Digital Foundry.

Digital Foundry s'è approcciata con vivo interesse all'analisi tecnica di The Finals, dal momento che utilizza l'Unreal Engine 5 facendo largo uso della distruttibilità ambientale basata sulla fisica, ed è stata felice di constatare che il free-to-play di Embark Studios funziona alla grande su tutte e tre le console.

La principale attrattiva dell'esperienza, la succitata distruzione ambientale, è sopravvissuta al passaggio dal PC alle console, risultando appagante da guardare, oltre che funzionale al gameplay, anche sulla "piccolina" Xbox Series S. Sorprendentemente, il ray tracing è presente su tutte e tre le console mediante una tecnica RTXGI che, pur non essendo avanzata quanto quella implementata su PC, fa tranquillamente il suo lavoro.

Ma come si comporta The Finals sulle singole console? Tutte puntano ai 60fps e nessuna offre un selettore per la modalità grafica, come spesso accade nelle produzioni moderne. A favorire la stabilità del framerate ci pensa una risoluzione di tipo dinamico, che oscilla tra 1440p e 4K su PlayStation 5 e Xbox Series X, e tra 720p a 1512p su Xbox Series S. La piccola di casa Microsoft sacrifica qualcosa anche in termini di qualità di ombre, vegetazione e geometrie.

Quello che conta, in ogni caso, è il gameplay, e Digital Foundry conferma che tutte e tre le versioni fanno un ottimo lavoro a mantenere i 60fps durante l'azione di gioco, con dei cali nel territorio dei 50fps che si verificano solamente in concomitanza dei grossi eventi di distruzione ambientale. Xbox Series S soffre un po' anche nelle aree aperte, ma nulla di invalidante. Nel confronto diretto tra PlayStation 5 e Xbox Series X è difficile eleggere una chiara vincitrice, dal momento che appaiono e si comportano in maniera molto similare, ma Digital Foundry ha avuto l'impressione che Xbox Series X recuperi in maniera più agile e pronta dai cali di framerate che si verificano sporadicamente. Non può dirlo con assoluta certezza poiché, a causa della natura dell'esperienza, è impossibile replicare le medesime sequenze su diverse console, dunque quest'osservazione potrebbe non essere accurata al 100%. Ne saprete di più guardando la video-analisi allegata in apertura di notizia.