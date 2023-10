The Finals: l'open beta dell'FPS gratis è in arrivo su PS5, Xbox e PC

Tra i vari titoli che sono stati mostrati nel corso dell'Xbox Preview Event di questa sera, dedicato ai prodotti di terze parti, c'è stato anche l'interessante The Finals.

Dopo un periodo di silenzio, lo sparatutto in prima persona di Embark Studios è tornato a farsi vedere con un trailer che annuncia l'imminente arrivo dell'Open Beta. Domani, giovedì 26 ottobre 2023, il frenetico shooter si potrà scaricare senza costi aggiuntivi su PC e, per la prima volta, anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, non si tratta di una fase che ci condurrà fino all'uscita del titolo, ma solo dell'ennesima prova a tempo. L'Open Beta di The Finals terminerà infatti il 6 novembre 2023. Almeno per il momento, gli sviluppatori non hanno fornito alcun tipo di indicazione in merito alla finestra di lancio della versione finale, che a questo punto potrebbe arrivare nei primi mesi del prossimo anno.

Per chi non sapesse cosa sia The Finals, si tratta di un frenetico FPS a squadre in cui i giocatori devono lottare fino all'ultimo per appropriarsi del bottino sparso in giro per la mappa e consegnarlo presso i checkpoint. La peculiarità del gioco consiste nel fatto che la mappa è quasi interamente distruttibile, proprio come nei vecchi Battlefield.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il nostro provato di The Finals.