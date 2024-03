The Finals: da Power Shift ai nuovi gadget, tutte le novità della Stagione 2

Che The Finals fosse un prodotto incredibilmente interessante l'avevamo ormai capito da mesi, ma per avere successo un game as a service come quello di Embark Studios deve dimostrare anche di sapersi evolvere nel corso del tempo, accogliendo nuovi contenuti che siano interessanti al punto da tenere incollati i giocatori allo schermo.

Proprio per questo abbiamo provato con grande curiosità la Stagione 2 dello sparatutto nel corso di un evento per la stampa organizzato dalla software house. Non perdiamo altro tempo e scopriamo cosa ci aspetta nel nuovo aggiornamento di The Finals.

L'invasione degli hacker

La Stagione 2 di The Finals ruota tutta intorno agli hacker del CNS, motivo per cui la nuova arena è davvero unica nel suo genere. Sys$Hacked, questo è il nome della mappa, consiste in un complesso di edifici che, come visto negli altri scenari del free to play, è pieno zeppo di zipline, esplosivi e altri oggetti con cui interagire. Ciò che distingue questo livello dagli altri non è tanto la sua struttura, ma l'estetica Vaporwave: sembra infatti di ritrovarsi all'interno di una simulazione in realtà virtuale, con aree monocromatiche in cui tutto è dello stesso colore, per risultati visivi spettacolari. Detto questo, non ci sono ulteriori elementi a separare Sys$Hacked dalle altre ambientazioni di The Finals, ma ciò non è affatto un male. Ritornano come sempre la distruttibilità quasi totale degli scenari e l'utilizzo dei gadget, che per fortuna non mancano nemmeno in questa Stagione 2. Embark Studios ci ha dato prova di quanto il suo titolo possa regalare sorprese con l'arrivo di nuovi giocattoli, che ovviamente hanno tutti un forte legame con l'hacking.

Lo strumento che più ci ha divertito in questa prova è senza ombra di dubbio il Dematerializer, ossia un dispositivo che permette di dematerializzare parte di una superficie: in poche parole, questo gadget può creare temporaneamente un varco di medie dimensioni su pareti, pavimenti e soffitti per consentire a proiettili, oggetti e persone di passarci attraverso. Se avete giocato almeno una volta a The Finals, avrete già intuito quante e quali sono le possibilità offerte da un oggetto di questo tipo, che favorisce le irruzioni a sorpresa e consente persino di far cadere giù il deposito, a patto che lo si utilizzi proprio sotto di esso. Tocca poi all'Anti-Gravity Cube, che ha invece un uso legato principalmente al combattimento. Questo piccolo cubo può essere lanciato come una granata e ha la funzione di generare un cilindro in cui la gravità è più bassa per qualche secondo. Pensate ad esempio ai fastidiosi giocatori che utilizzano personaggi corpulenti armati di martello, devastanti a corto raggio: basta lanciargli addosso uno di questi gingilli per costringerli a fluttuare in aria e guadagnare quei secondi sufficienti a colpirli ripetutamente alla testa e farli fuori.

In un gioco dove muoversi è fondamentale, anche il Gateway può cambiare le sorti di una partita. Parliamo di un generatore di portali grazie a cui si possono creare due checkpoint attraverso i quali spostarsi rapidamente, magari predisponendo un punto di fuga prima di ingaggiare una squadra avversaria. Ad avere un uso più limitato è il Data Reshaper, che permette di interagire con gli elementi dello scenario per riconfigurarli e cambiarne la forma, magari trasformando una sedia in un esplosivo. All'apparenza potrebbe sembrare un gadget banale, ma in realtà può essere utilizzato sulle torrette automatiche nemiche per renderle innocue.

Armi nuove ne abbiamo?

Per chi se lo stesse chiedendo, anche l'arsenale ha subito qualche piccolo ritocco, ma nulla di rivoluzionario. Ciascuna delle tre classi può infatti accedere ad un nuovo strumento di morte, ma nessuno di questi ci ha convinto fino in fondo, almeno per il momento. Il soldato pesante può imbracciare lo shotgun KS-23, che risulta efficace solo a cortissimo raggio e c'è sempre il rischio di essere eliminati prima ancora di potersi avvicinare al bersaglio. I personaggi con corporatura media possono invece utilizzare il FAMAS, fucile d'assalto che spara raffiche da tre colpi e risulta efficace solo ed esclusivamente nelle mani dei giocatori che hanno una precisione chirurgica. L'arma migliore del trio è inaspettatamente quella del soldato leggero, la pistola automatica 93R, che risulta molto più stabile rispetto ad una mitraglietta e, malgrado la scarsa potenza di fuoco, consente di colpire ripetutamente i bersagli senza il rischio di puntare altrove.

Arriva Power Shift

Se già tutte queste novità vi sembrano sufficienti a tornare sui server di The Finals, sappiate che la Stagione 2 introduce anche una nuova modalità di gioco intitolata Power Shift. Il nome di questa modalità, che abbiamo provato nella mappa Skyway Stadium (l'arena che mescola elementi di Seoul e Monaco), è dovuto alla presenza di una grossa pedana elettrica che, grossomodo, funge in maniera simile al carico di Overwatch. In sostanza, due squadre composte da cinque giocatori devono contendersi il controllo di questo oggetto, che si muove verso l'obiettivo solo quando su di esso ci sono i membri di una squadra e non c'è traccia dei nemici. L'obiettivo è quindi far avanzare la pedana per un tratto maggiore rispetto agli avversari entro il tempo limite. Proprio come nei match classici di The Finals, anche qui nelle fasi finali della partita entrano in gioco i modificatori e, ad esempio, nel corso della nostra prova siamo stati invasi dagli UFO che hanno iniziato a colpire in ogni dove con i loro raggi laser. Power Shift è quindi un'ottima aggiunta all'offerta, sebbene avremmo gradito tempi di respawn più rapidi rispetto alle modalità classiche, così da ridurre i tempi morti e permettere ai giocatori di restare sempre in partita, a prescindere dalle prestazioni.

Un tributo agli anni ‘90

Come ogni stagione che si rispetti, anche in questo caso troviamo un Battle Pass nuovo di zecca con decine di ricompense premium e gratuite. Da questo punto di vista, gli sviluppatori di The Finals si sono dimostrati ancora una volta abili nel realizzare contenuti estetici accattivanti. Il percorso di ricompense è un mix di elementi ispirati agli anni ‘90 e skin a tema vaporwave per armi e gadget. Tra TV a tubo catodico, spade a 8-bit e tamagotchi, difficilmente non porterete sul campo di battaglia gli oggetti sbloccati. Sempre a proposito di contenuti estetici, Embark Studios ha deciso di inserire nel free to play una nuova sezione intitolata Challenger Circuit. Si tratta di una sorta di pass permanente e gratuito le cui ricompense si sbloccano completando sfide di difficoltà crescente. Siamo quindi di fronte ad un'idea interessante che tende a premiare quei giocatori che riescono a raggiungere determinati obiettivi in qualsiasi modalità.

Dobbiamo infine segnalare che nemmeno questa volta è stato introdotto il supporto all'italiano e, sebbene il titolo non necessiti di chissà quale conoscenza della lingua inglese, avremmo apprezzato se almeno per la localizzazione dei testi ci fosse stata una piccola attenzione per la nostra lingua. In ogni caso si tratta di un aggiornamento davvero interessante e, con tutta probabilità, giovedì 14 marzo 2024 i server dello sparatutto gratis torneranno ad essere affollati.

