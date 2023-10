The Finals sbanca Steam: l'Open Beta dell'FPS gratis parte col botto

Se è vero che 'il buongiorno si vede dal mattino', la calorosa accoglienza riservata su Steam all'Open Beta di The Finals sembra essere il preludio al futuro successo dello sparatutto multiplayer di Embark Studios.

Sin dalle primissime ore della fase di beta testing a porte chiuse che sta avendo luogo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, l'FPS online della casa di sviluppo svedese che sta dando forma anche allo sparatutto gratis su Unreal Engine ARC Raiders ha calamitato le attenzioni di una fetta sempre più ampia di appassionati di sparatutto multiplayer, tanto da insidiare i frequentatori abituali dell'Olimpo dei videogiochi più fruiti su Steam, ovvero PUBG, Counter-Strike 2, DOTA 2 e Apex Legends.

Prendendo spunto dai dati emersi da SteamCharts apprendiamo infatti che l'Open Beta di The Finals ha da poco raggiunto il picco di circa 230.000 giocatori attivi in contemporanea, un valore superiore al numero di utenti che hanno giocato di recente a GTA 5, Baldur's Gate 3 e Rust. Ciò che rende ancora più incredibile il risultato ottenuto da Embark Studios è la conferma, da parte della stessa software house di Stoccolma, di non aver potuto accogliere tutti coloro che desiderano accedere ai server e, quindi, di essere stata costretta a introdurre delle limitazioni nel numero massimo di utenti da poter accogliere nelle lobby multiplayer, con conseguenti critiche della community per il tempo da trascorrere in coda prima di entrare in partita.

Il team di Embark, dal canto suo, spiega di essere già al lavoro per aumentare la capacità dei server e consentire, così facendo, a tutti coloro che desiderano provare The Finals di accedere velocemente alle lobby prima della conclusione dell'Open Beta, prevista per il 6 novembre. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento su The Finals e la distruzione totale in stile Battlefield Bad Company 2.