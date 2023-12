The Finals: lo sparatutto gratis è in italiano?

Nel corso degli ultimi giorni sono stati in tantissimi a giocare il nuovo The Finals, il frenetico FPS gratuito di Embark Studios. Scopriamo insieme se il gioco è o meno in italiano.

Sfortunatamente, il gioco non gode della localizzazione in italiano. In parole povere, almeno per il momento non è possibile giocare The Finals con i sottotitoli o il doppiaggio in italiano e l'unica lingua supportata è l'inglese.

Fortunatamente, però, si tratta di un gioco dalle meccaniche molto semplici ed intuitive e non è fondamentale conoscere l'inglese per potersi godere i match in cui è possibile distruggere qualsiasi edificio proprio come nei vecchi Battlefield Bad Company.

Gli sviluppatori non hanno mai parlato della possibilità di introdurre nuove lingue nel gioco, ma è ovvio che, nel caso in cui il titolo dovesse avere particolare successo nel nostro paese, in futuro potrebbe arrivare un aggiornamento che aggiungerà i sottotitoli in italiano e, perché no, anche il doppiaggio.

In attesa di scoprire quali sono i piani degli sviluppatori per i prossimi update gratuiti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il provato di The Finals con tutti i dettagli sul gameplay, le mappe e le modalità di gioco.