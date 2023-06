The Finals: il nuovo trailer annuncia la seconda Beta del veloce FPS gratis

Dopo un periodo di silenzio, gli sviluppatori di The Finals sono tornati a parlare del loro sparatutto in prima persona gratis per annunciare l'imminente ritorno del gioco in fase di test.

Il breve trailer pubblicato sui canali social ufficiali conferma infatti che The Finals tornerà in Closed Beta a partire dal prossimo 14 giugno 2023, ovvero mercoledì. Al momento non è stato specificato quanto durerà questa nuova versione di prova e, cosa ancora più importante, se introdurrà ulteriori contenuti rispetto a quanto visto qualche mese fa. Probabilmente questi dettagli verranno spiegati nel corso delle prossime ore, a ridosso della riapertura dei server. Chiunque volesse giocare nel corso della prova, può procedere con la richiesta di partecipazione direttamente su Steam, dove gli sviluppatori hanno aperto le iscrizioni.

Non è da escludere inoltre che, in maniera simile a quanto visto in passato, verranno elargiti dei codici che permetteranno ai giocatori di scaricare il titolo. Tutti coloro i quali hanno preso parte alla prima Beta dovrebbero inoltre avere accesso garantito anche alle future fasi di test, inclusa quella in arrivo dopodomani.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il provato di The Finals, che dovrebbe approdare prossimamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.