The Finals: un tripudio di esplosioni nel video del nuovo FPS gratuito

Dopo aver annunciato il rinvio di ARC Raiders, i ragazzi degli studi Embark mostrano in video le prime, esplosive scene di gameplay di The Finals, uno sparatutto multiplayer free to play destinato ad approdare su PC nei prossimi mesi.

Realizzato in collaborazione con Nexon, The Finals viene descritto come un violento sport del futuro legato a una fittizia trasmissione televisiva con protagonisti dei guerrieri intenzionati a conquistare il classico "quarto d'ora di celebrità" partecipando a tornei sempre più impegnativi.

Ciascuno dei "moderni gladiatori" di The Finals sarà armato fino ai denti, come possiamo facilmente intuire osservando il tribudio di esplosioni ed effetti particellari del Gameplay Reveal. Le arene che faranno da sfondo alle sfide pseudo-televisive di The Finals saranno ispirate a luoghi reali: ogni ambientazione sarà gestita da un complesso motore fisico che darà ai giocatori l'opportunità di distruggere praticamente ogni elemento architettonico a schermo.

Sin dal lancio, gli studi Embark promettono di offrire ai patiti del genere un ventaglio quantomai ampio di equipaggiamenti, gadget e guerrieri con abilità uniche da sfruttare per farsi largo tra i nemici riducendo in macerie lo scenario.

Il lancio di The Finals dovrebbe avvenire nel 2023 su PC. La pagina Steam del nuovo sparatutto di Embark Studios invita tutti gli interessati a segnalarsi per partecipare alla fase di Alpha Testing che avrà luogo a partire da giovedì 29 settembre.