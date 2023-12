The Finals uscirà a sorpresa stanotte con annuncio ai The Game Awards?

Mancano ormai poche ore all'inizio dei The Game Awards 2023, e come da tradizione alcuni annunci emergono in rete prima del tempo. Dopo il leak dello story trailer di Prince of Persia The Lost Crown, sono trapelate in rete delle informazioni riguardanti The Finals e la sua possibile data di lancio.

Dopo l'ottimo successo riscontrato in fase di Open Beta, sembra che The Finals possa essere ormai pronto ad essere lanciato in versione definitiva dagli sviluppatori di Embark Studios. Il sito ufficiale dell'FPS è stato apparentemente aggiornato di recente, con un messaggio "Gioca Ora" apparso nella zona inferiore della pagina principale. L'aggiornamento è stato successivamente rimosso e la pagina mostra ora i soliti link per inserire il gioco nella lista dei desideri e dare uno sguardo ai trailer. Sia su reddit che sul server Discord del gioco sono però in tanti ad affermare di aver intravisto per un breve periodo di tempo il cambiamento sul sito Web. I moderatori del server Discord si sono mossi per eliminare gli screenshot condivisi dagli utenti, ma come prevedibile ci sono ancora tracce online.

Una possibile spiegazione è che Embark Studios abbia erroneamente anticipato l'aggiornamento del sito Web e che il gioco potrebbe essere destinato a un lancio a sorpresa che verrà annunciato ai The Game Awards, che inizieranno stanotte a partire dalle ore 01:30