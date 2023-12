The First Berserker Khazan: il primo gameplay dell'action-RPG basato su DNF ai TGA 2023

Inizialmente annunciato con il nome provvisorio di Arad Chronicle: Khazan, l'action-RPG hardcore basato su Dungeon Fighter Online, ora rinominato The First Berserker: Khazan, si mostrerà per la prima volta in azione ai The Game Awards 2023, come annunciato dagli sviluppatori di Nexon e dal publisher Neople.

Annunciato a novembre dello scorso anno tramite il filmato che potete gustarvi in apertura, The First Berserker: Khazan assume la sua identità definitiva ed è pronto a mostrarsi con il primo trailer di gameplay durante la kermesse dei TGA 2023, che avrà ufficialmente inizio nella notte tra il 7 e l'8 dicembre a partire dalle ore 01:30 italiane.

La storia di The First Berserker: Khazan è incentrata sul generale Khazan, che fu falsamente accusato di tradimento ed esiliato. La storia è una tragedia di vendetta rappresentata in uno stile di animazione celtica 3D, mentre Khazan parte per un viaggio per investigare sull'incidente che ha portato alla sua caduta. Giocando nei panni di Khazan, combatterete contro i nemici facendo uso di complesse azioni offensive e difensive. E man mano che avanzerete, potrete personalizzare il vostro personaggio e il vostro equipaggiamento per adattarli allo stile che preferite.

Rimaniamo dunque in attesa di osservare il titolo in azione ai TGA 2023, e magari di scoprire la data di lancio su PC, PlayStation e Xbox.