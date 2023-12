The First Berserker Khazan: un primo sguardo al gameplay dell'action GDR su DNF

La preannunciata partecipazione di The First Berserker Khazan ai TGA si concretizza con il video confezionato da Neople e Nexon per immergerci nelle atmosfere dell'action GDR ambientato nell'universo di DNF.

Il nuovo progetto firmato dal team Neople ci sprona ad assumere i panni di Khazan, un grande generale dell'Impero Pell Los risorto dalla morte per svelare gli eventi che hanno portato alla sua caduta e riuscire, così facendo, a vendicarsi dei suoi nemici.

Gli sviluppatori promettono di offrire agli appassionati del genere numerose opportunità per personalizzare lo sviluppo del proprio eroe, con tante abilità da migliorare e combinare per adattare il combat system al proprio stile di gioco. Il redivivo generale che interpreteremo dovrà quindi recuperare le forze e riacquisire la memoria perduta per ricordare le abilità di battaglia strappategli dopo indicibili torture.

Prima di lasciarvi al nuovo filmato datoci in pasto da Nexon e Neople, vi ricordiamo che The First Berserker Khazan è previsto al lancio nel 2024 solo ed esclusivamente su piattaforme di ultima generazione, ossia PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Date un'occhiata al nuovo trailer e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo action ambientato nella dimensione di Dungeon Fighter Online.