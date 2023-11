The First Descendant si fa attendere: appuntamento al 2024 con il looter shooter gratis

Dopo il periodo di Open Beta di The First Descendant risalente allo scorso settembre, Nexon ha raccolto numerosi feedback degli utenti in modo così da apportare una ricca serie di cambiamenti e migliorie per il loro Looter Shooter free-to-play. Ciò significa anche che per la versione completa del gioco ci sarà ancora da aspettare.

Attraverso un nuovo post sul proprio sito ufficiale, Nexon conferma che il lancio di The First Descendant è attualmente previsto per un generico 2024: gli sviluppatori intendono prendersi tutto il tempo necessario per aggiungere le modifiche richieste dalla community ed offrire così un prodotto quanto più soddisfacente possibile al momento del debutto sul mercato.

"Credo che per il genere dei Looter Shooter trovare elementi di crescita, motivi per giocare e farlo soprattutto per un lungo periodo siano gli aspetti più importanti in assoluto", dice Lee Beom-jun, producer di The First Descendant, che aggiunge: "Il team di sviluppo si sta concentrando nella crescita del gioco per massimizzare il divertimento che scaturisce dai Looter Shooter, arricchire i contenuti che consentono ai giocatori di utilizzare un'ampia varietà di personaggi e migliorare UI e UX, assicurandoci così che i giocatori non si sentano frustrati da un gameplay ripetitivo". Il producer assicura infine che "anche dopo il lancio continueremo a tenere d'occhio qualunque inconveniente ed offrire nuovi contenuti ai nostri giocatori".

Appuntamento dunque al 2024 per scoprire tutto ciò che l'opera ha da offrire agli appassionati del genere. Non perdetevi intanto il nostro speciale su come si evolverà The First Descendant, con tanti segreti e retroscena svelati dagli sviluppatori nella nostra intervista.