The First Descendant: la Beta del looter shooter gratis in UE5 arriverà in ritardo

Come ben ricorderete, qualche settimana fa vi abbiamo svelato i dettagli circa la Beta PC e console di The First Descendant, l’interessante looter shooter free to play in sviluppo presso Nexon. Sembra però che la fase di test arriverà con un po’ di ritardo rispetto a quanto annunciato in precedenza.

Con un post sui canali social ufficiali, gli sviluppatori hanno infatti dato la conferma che la Beta Crossplay dello sparatutto in terza persona slitterà di un mese e non sarà quindi disponibile tra il 22 ed il 28 agosto 2023. La Beta si terrà infatti dal 19 al 25 settembre 2023e si potrà scaricare su PC, PlayStation e Xbox. Vi ricordiamo che non si tratta di un'Open Beta, ma le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale e, stando alle dichiarazioni degli sviluppatori, verranno selezionati numerosi utenti.

Per quello che riguarda invece i dettagli sui contenuti della prova, bisognerà attendere domani, venerdì 4 agosto 2023, giorno in cui verrà trasmesso un video in streaming durante il quale il team di sviluppo svelerà tutte le novità in arrivo nel titolo e, perché no, qualche nuovo personaggio giocabile.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un provato di The First Descendant, di cui abbiamo provato una vecchia build in versione PC.