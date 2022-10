The First Descendant: tutti i dettagli sulla Beta del looter shooter gratis in Unreal Engine 5

A distanza di qualche giorno dall'apertura dei server della Closed Beta di The First Descendant, abbiamo potuto provare approfonditamente questo promettente looter shooter free to play dal comparto tecnico all'avanguardia grazie all'uso dell'Unreal Engine 5.

Il gioco in questione è un mix tra i titoli a supporto continuo più popolari degli ultimi anni e propone una struttura delle mappe simile a quanto visto in Destiny, ma con aree più ampie e liberamente esplorabili grazie alle capacità di movimento dei protagonisti, in grado di utilizzare un rampino ed eseguire doppi salti. Si parla di più personaggi poiché, in maniera simile ai MOBA, The First Descendant propone una corposa serie di eroi dall'aspetto e dalle abilità unici, i quali potranno essere sbloccati sia tramite microtransazioni che giocando.

Se volete scoprire maggiori dettagli sul titolo, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra anteprima della Beta di The First Descendant o, in alternativa, a vedere il filmato che abbiamo appena caricato sul canale YouTube di Everyeye, il quale mostra anche svariate sequenze di gameplay con i vari protagonisti.

Per chi non lo sapesse, il gioco è atteso per il prossimo anno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S e sarà scaricabile gratuitamente.