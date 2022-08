The First Descendant: l'ex Project Magnum in azione nel trailer della Gamescom

Nexon ha pubblicato il primo trailer ufficiale di The First Descendant (conosciuto in passato come Project Magnum) un looter shooter multiplayer in arrivo su PC e tutte le console PlayStation e Xbox, in Beta su Steam dal 20 ottobre e per una settimana.

The First Descendant è un gioco fortemente basato sulla co-op che presta un cast composto da guerrieri intenti a contrastare i piani di Karel e del suo folle esercito di invasori. I quattro comprimari potranno contare su caratteristiche e abilità diverse da combinare abilmente per avere la meglio in battaglia. The First Descendant è reallizato con l'Unreal Engine 5, grazie al nuovo motore di Epic Games è stato possibile non solo creare personaggi estremamente realistici ma anche ambientazioni incredibilmente vaste.

The First Descendant sarà il Beta su Steam dal 20 al 26 ottobre, al momento non è stata annunciata una fase di test per le console PlayStation e Xbox. Definito come un incrocio tra Bulletstorm e Destiny, il nuovo shooter di Nexon ha tutte le carte in regola per conquistare gli appassionati del genere, il gioco sarà presente alla Gamescom e dunque probabilmente alla Opening Night Live o al Future Games Show Gamescom Edition ne sapremo di più su questo ambizioso progetto.