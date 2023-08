The First Descendant gameplay: il looter shooter si rivede nel trailer esplosivo dell'ONL

Nel corso dell'ONL che ha aperto il valzer degli annunci della Gamescom 2023, Nexon ha alzato nuovamente il sipario sull'universo sci-fi su Unreal Engine 5 di The First Descendant con un video che mostra gli spettacolari scontri del looter shooter in sviluppo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, come pure per PS4 e Xbox One.

Le sequenze ingame proposteci dall'azienda giapponese descrivono un'esperienza di gioco piena di combattimenti contro colossi meccanici estremamente letali. Le solide fondamenta grafiche, ludiche e contenutistiche su cui si basa The First Descendant si riflettono nella frenesia degli scontri a fuoco e nella ricchezza di effetti particellari che caratterizzano ogni sfida, come pure nella varietà di equipaggiamenti da sfoggiare.

L'avventura fantascientifica plasmata da Nexon proverà così a solleticare la curiosità degli appassionati del genere proponendo loro un gameplay che farà della velocità e della personalizzazione le sue armi più affilate, il tutto nella cornice di un comparto grafico che promette di essere estremamente curato, tra biomi devastati dagli invasori alieni e metropoli in rovina imperlate dalle arcologie futuristiche di Albion.

Il trailer della Gamescom ci ricorda inoltre che l'Open Beta Crossplay di The First Descendant si terrà dal 19 al 25 settembre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate un approfondimento di The First Descendant nel video sulle funzionalità del DualSense su PS5.