The First Descendant sarà alla Gamescom 2022: Beta per lo shooter in Unreal Engine 5

Dopo la traformazione da Project Magnum a The First Descendant, l'intrigante progetto videoludico firmato da NEXON Games si presenta ancora una volta al pubblico.

Con l'avvicinarsi dell'appuntamento con la Fiera di Colonia, il team di sviluppo ha infatti pubblicato un intrigante teaser trailer dedicato al suo nuovo shooter. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato offre uno scorcio di quella che sarà l'esperienza proposta da The First Descendant, ma molto presto sarà possibile scoprire ulteriori dettagli. NEXON Games ha infatti confermato che un nuovo trailer del titolo sarà pubblicato proprio nel corso della Gamescom 2022.

Con il nuovo video, la software house della Corea del Sud conferma inoltre che presto i giocatori potranno testare l'opera con mano. Il team ha infatti confermato l'organizzazione di una sessione di Beta per The First Descendant. Quest'ultima si svolgerà in esclusiva su PC nel periodo compreso tra 20 e 26 ottobre 2022. Con la pubblicazione del teaser del looter shooter cooperativo, è ora possibile iscriversi alla Beta.



The First Descendant è al momento ancora privo di una data di pubblicazione precisa, ma lo sviluppo del titolo in Unreal Engine 5 procede a pieno ritmo, con debutto atteso su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.