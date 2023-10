The First Descendant: il gioco gratis sarà in italiano?

Come avrete notato anche leggendo il nostro provato della Crossplay Beta di The First Descendant, il looter shooter in Unreal Engine 5 non era tradotto in italiano. Ma cosa accadrà al lancio della versione finale del free to play?

Se siete tra i videogiocatori che speravano nell’arrivo dell’italiano, sappiate che abbiamo ottime notizie per voi. Nel corso di un’intervista fatta agli sviluppatori di The First Descendant, ci è stato confermato che i sottotitoli in italiano verranno aggiunti in tempo per l’uscita della build definitiva. Pare infatti che tra i piani della software house vi fosse quello di introdurre il supporto all’italiano già nella più recente Beta, ma per una semplice questione di tempo è stato tutto rimandato al lancio ufficiale.

Insomma, i giocatori del nostro paese potranno godersi lo sparatutto in terza persona in italiano sin dal day one, che vi ricordiamo è ancora sconosciuto. Non escludiamo però che non manchi molto all’annuncio di una data d’uscita, probabilmente fissata ai primi mesi del prossimo anno.

Per chi non lo sapesse, The First Descendant potrà essere scaricato gratuitamente su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (Steam). Il titolo godrà inoltre del pieno supporto al cross-save e al cross-play.