The First Descendant Open Beta: link al download gratis su PlayStation, Xbox e PC

Nel corso delle ultime ore è stata pubblicata su PC e console la Cross-play Beta di The First Descendant, un interessante looter shooter free to play in sviluppo presso Nexon. Grazie a questa iniziativa, i giocatori potranno testare il gioco senza costi aggiuntivi e sbloccare numerose ricompense.

Ecco di seguito i link per procedere con il download della Beta sulle varie piattaforme:

La versione di prova resterà attiva fino al prossimo lunedì 25 settembre 2023 e per tutti questi giorni si potranno sbloccare skin e risorse gratis con il semplice accesso giornaliero. In aggiunta, i giocatori possono sfruttare sia il cross-play che il cross-save. Basterà accedere al gioco per eseguire il collegamento delle piattaforme ad un account Nexon, così che i progressi vengano condivisi fra PC, PlayStation e Xbox. È in corso anche una campagna di Twitch Drops, la quale consente agli utenti di ottenere ulteriori ricompense utili per personalizzare i vari Descendant.

Per chi se lo stesse chiedendo, The First Descendant non ha ancora una data di lancio ufficiale e gli sviluppatori non hanno fornito nemmeno una generica finestra di lancio. È stato per confermato che il gioco adotterà il modello free to play e arriverà al lancio su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un lungo provato della Beta di The First Descendant, che abbiamo potuto giocare in anteprima qualche settimana fa.