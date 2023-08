The First Descendant su PS5: il DualSense fa scintille nel trailer che precede l'Open Beta

Il looter shooter gratis su UE5 The First Descendant è al centro del nuovo filmato promozionale confezionato da Sony per illustrare le funzionalità di gameplay e le evolute 'esperienze sensoriali' garantite dal controller DualSense di PlayStation 5.

Ad accompagnare il video troviamo l'immancabile approfondimento del PlayStation Blog che focalizza le attenzioni del pubblico sui benefici del DualSense e sulle migliorie previste per la versione di The First Descendant per console di ultima generazione, a cominciare dalla conferma del supporto alla risoluzione 4K e alla frequenza di aggiornamento variabile (VRR).

A prescindere dal preset grafico selezionato (Prestazioni o Fedeltà), chi giocherà The First Descendant su PS5 potrà sfruttare a proprio vantaggio i trigger adattivi del DualSense per simulare il peso e la tensione da esercitare sui grilletti delle armi. Sempre grazie al DualSense si potrà utilizzare il feedback aptico per rendere ancora più profonda e stratificata l'esperienza di gioco, e questo per tacere dell'immersività promessa dal supporto all'Audio 3D.

Un primo assaggio delle funzionalità del DualSense lo avremo nell'Open Beta Crossplay di The First Descendant, attesa dal 19 al 25 settembre su PlayStation 5 e, in contemporanea, su PC, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Prima di lasciarvi al video, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale su The First Descendant e l'analisi del gameplay su Unreal Engine 5.