The First Descendant: lo shooter in UE5 ritorna in Beta, anche su PlayStation e Xbox

Ricordate di The First Descendant, il looter shooter gratis in terza persona realizzato in Unreal Engine 5? Dopo un lungo periodo di silenzio, gli sviluppatori sono tornati per annunciare l'arrivo di una seconda fase di test che coinvolgerà molti più giocatori rispetto a quanto visto lo scorso anno.

Nexon ha annunciato ufficialmente che nel corso dell'estate 2023 si terrà una Beta cross-platform, poiché questa volta non verrà coinvolta la sola versione Steam del free to play. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, i giocatori potranno provare lo sparatutto anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Dovrebbe inoltre essere possibile collegare lo stesso account Nexon su più piattaforme per usufruire del supporto al cross-save.

Per quello che riguarda invece le date, la Beta si terrà dal 22 al 28 agosto 2023 e sul sito ufficiale sono già state aperte le iscrizioni. Al momento non è chiaro se il team selezionerà una ristretta cerchia di utenti tra quelli che faranno richiesta o se il test sarà aperto a tutti.

In attesa di scoprire maggiori informazioni anche sulla finestra di lancio del gioco, che dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il provato dell'ultima Beta di The First Descendant.