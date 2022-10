The First Descendant: nuovo Story Trailer per il looter-shooter in UE5

I ragazzi di Nexon Games hanno mostrato un nuovo Story Trailer dedicato a The First Descendant, il nuovo looter-shooter sviluppato in Unreal Engine 5 e in arrivo su PC in versione beta a partire dal 20 ottobre.

Il nuovo filmato, a cui potete dare uno sguardo più in alto, spiega come quasi un secolo fa gli umani furono sconfitti dai Vulgus, invasori di un altro mondo, seguiti dai Colossi per decimare la civiltà. Tuttavia, gli esseri umani hanno trovato un briciolo di speranza per il futuro. Usando il potere risvegliato degli antenati, i Discendenti hanno reagito con ritrovata forza per sconfiggere finalmente gli invasori. Gli umani sono sopravvissuti, ma è emersa una nuova minaccia. Karel, il nuovo leader malvagio dei Vulgus, sta guidando il mondo nell'oscurità eterna. Ora, il Discendente deve combattere ancora una volta per salvare l'umanità dall'orlo del collasso.

La beta di prossimo arrivo avrà un totale di 10 personaggi sbloccabili, ognuno con abilità uniche, oltre a missioni, armi, rampini e spettacolari combattimenti contro i boss. I fan desiderosi di giocare la versione di prova dovranno iscriversi in anticipo per assicurarsi un posto, poiché ci saranno limitate opportunità di partecipare all'evento una volta che sarà disponibile. La beta si terrà dal 20 al 26 ottobre su Steam.

Nel mentre attendiamo una data di lancio definitiva su PC e console PlayStation e Xbox, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di The First Descendent.