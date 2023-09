The First Descendant: il video di Sharen è davvero 'elettrizzante'!

Dopo aver fatto fuoco e fiamme all'ONL con l'esplosivo trailer di The First Descendant dalla Gamescom 2023, Nexon ci rituffa nelle atmosfere sci-fi del nuovo looter shooter su Unreal Engine 5 grazie un video a dir poco 'elettrizzante' con protagonista Sharen.

Le nuove sequenze ingame e in-engine dateci in pasto dall'azienda giapponese ci aiutano a familiarizzare con i personaggi, le ambientazioni e le dinamiche sparatutto di questa avventura distopica piena di colossi meccanici e creature cibernetiche.

Il filmato riflette la frenesia degli scontri a fuoco e la bontà degli effetti particellari prodotti dalle armi, dagli equipaggiamenti ipertecnologici e dalle abilità speciali da acquisire dopo ogni battaglia. Di particolare interesse è poi l'ampio arsenale a disposizione di Sharen, con dardi elettrici in grado di trapassare le corazze nemiche e scariche di fulmini con cui tenere a bada interi gruppi di avversari.

A chi ci segue, ricordiamo che l'Open Beta Crossplay di The First Descendant si terrà dal 19 al 25 settembre su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Per un ulteriore approfondimento sui contenuti, sull'esperienza sparatutto e sulla storia di questa avventura sci-fi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su The First Descendant, il gameplay del looter shooter su Unreal Engine 5.